Traffico Roma del 11-12-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’ascoltoIncoronato su Corso Italia ed in viale del Muro Torto tra Piazza Fiume viale del Galoppatoio verso Lungotevere code anche lungo Via Pinciana sempre nella stessa direzione rallentamenti segnalati dalla polizia locale su via Cassia nuova per incidente in corrispondenza di via Flaminia bravi per lavori su via Appia Nuova In entrambe le direzioni chiusa la carreggiata in ingresso in città tra via di Casal Rotondo e via Appia Pignatelli ilviene deviato su via delle Capannelle riduzione di carreggiata invece in direzione del raccordo trasporto pubblico il Comune diper agevolare gli spostamenti del periodo natalizio e di incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici a predisposto tre linee bus gratuite e l’incremento delle corse il sabato e festivi ...