Sci di fondo oggi | Staffetta mista Beitostølen 2022 | orari | calendario | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di domenica 11 dicembre 2022) Si chiude la parte norvegese (almeno per il momento) della Coppa del Mondo di sci di-2023. Ala conclusione arriva in formato4×5, in cui l’Italia si presenta con due delle personalità che molto bene hanno fatto nella settimana. Le prime due frazioni saranno infatti appannaggio di Caterina Ganz, tredicesima nella 10 km femminile di ieri, e di Francesco De Fabiani, che ha ritrovato il sorriso con un bel sesto posto. Ci saranno poi Martina Di Centa e Davide Graz a chiudere, anche se poi è chiaro che i favoriti sono altri (leggere alla voce Norvegia e Svezia). Rimarrà un weekend che, in chiave italiana, sarà ricordato in positivo, dato che i risultati sono arrivati facendo capire che qualcosa dietro Pellegrino c’è. Sci di, Coppa del Mondo ...

L'assicurazione è obbligatoria e deve coprire i danni eventualmente provocati a terze persone: sarà il gestore delle aree attrezzate, con l'esclusione di quelle riservate allodi, a mettere ...E quindi L'irruzione nellodi, presentandosi al via delle gare di Coppa Italia disputate a Livigno a fine novembre e con sigillo davanti a chi di professione fa proprio la fondista, è stato un bel colpo . Essendo la ...Dopo le gare odierne, vinte da Odermatt e Bassino, la Coppa del Mondo di sci alpino prosegue: domani, 11 dicembre, due slalom in programma ...Non solo piste per lo sci di discesa e fondo, ma anche aree per il pattinaggio su ghiaccio, per le escursioni sulla neve con le ciaspole, oltre alle aree dedicate ai bambini. Ma anche la possibilità ...