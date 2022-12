Sci alpino | Holdener vince Slalom a Sestriere

(Di domenica 11 dicembre 2022)(ITALPRESS) – Wendyha vinto lodi, valevole per la coppa del mondo femminile di sci. La svizzera, con il tempo complessivo di 1’56?29 ha preceduto di 47 centsimi l’americana Mikaela Shiffrin. Al terzo posto Petra Vlhova staccata di 70 centesimi dopo che aveva chiuso la prima manche in testa. Migliore azzurra Lara Della Mea, diciannovesima (+3?65).– foto LivePhotoSport –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

