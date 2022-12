Roma | hashish e cocaina nascoste nelle intercapedini delle palazzine popolari | 3 arresti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 dicembre 2022) I Carabinieri diportano avanti con impegno servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.ultime ore ad essere stati oggetto di controlli per contrastare il fenomeno sono stati i quartieri Tor Bella Monaca, San Basilio e Montespaccato. Accertamenti che si sono concentrati, in particolar modoprincipali piazze dello spaccio. Un’operazione che ha portato all’arresto di 4 pusher, messa a segno nel giro di poche ore. Dove nascondevano la droga Gli uomini dell’Arma della StazioneTor Bella Monaca hanno, infatti, bloccato tre cittadini del Marocco, tutti senza fissa dimora e con precedenti, trovati in possesso di 24 dosi di, 84 dosi di, 10 dosi di eroina, in parte occultateloro tasche e in parte all’interno di buche ...