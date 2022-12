PARI NEL BIG MATCH CON IL LR VICENZA

(Di domenica 11 dicembre 2022) PORDENONE-LR2-2 GOL: 31? pt Candellone, 45? Rolfini; 4? st Pirrello, 30? Ferrari. PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Bruscagin, Pirrello, Ajeti, Benedetti; Zammarini (44? st Palombi), Burrai, Pinato; Deli (20? st Torrasi); Candellone, Dubickas (33? st Biondi). A disp.: Martinez, Giust, Giorico, Piscopo, Maset, La Rosa, Bassoli, Ingrosso, Negro, Destito. All. Di Carlo. LR(3-4-2-1): Confente; Ierardi, Pasini, Sandon (43? st Bellich); Dalmonte, Zonta, Scarsella, Greco (38? st Begic); Rolfini (43? st Alessio), Giacomelli (18? st Stoppa); Ferrari. A disp.: Brzan, Desplanches, Corradi, Padella, Mion, Cappelletti, Pellizzari, Parlato, Lattanzio. All.: Malfatti. ARBITRO: Scatena di Avezzano. Assistenti Belsanti di Bari e Catallo di Frosinone. Djurdjevic di Trieste. NOTE: espulso Pinato al 19? st per doppia ammonizione. Ammoniti Greco, Di Carlo, ...

