Osimhen | il gol è una perla da centravanti d’area – I GOL VIDEO

(Di domenica 11 dicembre 2022) Victorha segnato un gran gol oggi nell’amichevole contro il Crystal Palace, amichevole vinta per 3-1. E meno male che in area non si sapeva destreggiare. Primo tempo, uno a zero per gli inglesi che sono andati in vantaggio con una ripartenza finalizzata da Zaha calciatori da anni in attesa del grande salto. Ma attendendo attendendo, segna e diverte col Palace. Pochi minuti, e il Napoli pareggia.è alle prese con un pallone in area, circondato da marcantoni della squadra di Vieira. In qualche modo addomestica il pallone, è costretto a girarsi spalle alla porta, un difensore prova ad anticiparlo con un colpo di testa basso. Il nigeriano se ne accorge e lo beffa con un sombrero e a questo punto di destro la piazza sul palo lontano. Un gol alla Batistuta. Da bomber di razza, quale ormai Victor sta diventando. Questa per lui si sta ...