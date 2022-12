Highlights e gol Napoli-Crystal Palace 3-1 -VIDEO

(Di domenica 11 dicembre 2022) Glie ildei gol dell’amichevole3-1. Osimhen e Raspadori stendono gli uomini di Viera. Ilsa solo vincere, anche in Turchia gli azzurri fanno due su due. Dopo l’Antalyaspor ilbatte anche il, chiudendo con sole vittorie il ritiro turco. A Belek finisce 3-1 per la formazione di Luciano Spalletti, e il protagonista è sempre il solito, ovvero Giacomo Raspadori: doppietta nella prima partita, doppietta oggi. A passare in vantaggio per primo, a dire il vero, è il: gol di Zaha, ben servito da Eze, poco dopo la mezz’ora. Ma Osimhen pareggia a stretto giro di posta con una magia (controllo volante in area, palleggio e splendido destro incrociato al ...

