WWE | Roman Reings e Drew McIntyre entrambi messi da parte per infortuni

(Di sabato 10 dicembre 2022) SmackDown vanta di avere un dei roster più forti della WWE degli ultimi anni. In vetta al roster troviamo il WWE Undisputed Universal ChampionReigns assieme alla sua stable, la Bloodline. Poco dietro di loro ci sono comunque precedenti campioni WWE comee Sheamus. Questi ultimi hanno fatto squadra con Butch, Ridge Holland e Kevin Owens per affrontare Reigns e la Bloodline al WWE Survivor Series War Games. Il match in sé ha visto come protagonisti Samy Zayn e Jey Uso che finalmente sono riusciti a fare squadra per ottenere la vittoria per la Bloodline, ma il match in sé non è comunque andato tutto liscio. Subito dopo la conclusione del Premium Live Event, è stato riportato che Reigns si era infuriato nel backstage a causa di uno spot mal gestito durante il match. Owens ha tirato uno schiaffo a Reigns ...

Ma non è tutto, perchè una parte del film ambientata nelle Isole Samoa ha visto il debutto sul grande schermo della superstarReigns nonchè cugino di The Rock. Lo spinoff è stato diretto da ...... qualsiasi dissidio interno alla Bloodline, stable capeggiata dal campione indiscussoReigns. Ecco i risultati completi dell'ultimo Premium Live Event dell'anno. I risultati diSurvivor ...Though many have envisioned him possibly winning the Royal Rumble to set up a WrestleMania main event and a potential bout with Roman Reigns, conversations about the involvement of Dwayne "The Rock" ...MJF's title reign in AEW may have just started, but the arrogant champ will have a long line of challengers, with Eddie Kingston leading the pack.