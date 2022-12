Tite non è più ct del Brasile | ufficiali le dimissioni

(Di sabato 10 dicembre 2022) L‘eliminazione dai quarti di finale dei Mondiali in Qatar per mano della Croazia ha certificato quello che era nell’aria da tempo:non è più ct del, rassegnando ufficialmente le. Per la sua sostituzione la Federazione vorrebbe Pep Guardiola, ma al momento appare più una suggestione che una ipotesi concreta.NON E’ PIU’ CT DEL: I NUMERI DELLA SUA AVVENTURA Avrebbe voluto chiudere con il titolo Mondiale la sua lunga avventura sulla panchina dei Verdeoro e, invece, il suo addio si consuma a seguito di una bruciante eliminazione. Giunto nel giugno del 2016 in sostituzione di Dunga,ha guidato la Selecao per 81 par, per un totale di 60 vittorie, 15 pareggi e 6 sconfitte. Sotto la sua guida, il...

è stato anche chiesto perché Neymarsi sia fatto avanti per tirare il quarto rigore del Brasile al posto di Marquinhos quando dovevano segnare solo per rimanere in vita negli shoot - out. '...E l'eliminazione del Brasile di ieri (il ctha confermato che lascerà) ne è una plastica ... molte promessemantenute come Vinicius nel primo tempo e poi Antony nella ripresa e rari i ...Il ct Tite si è dimesso dall'incarico. Neymar guarda afflitto i giornalisti: "Mi sembra che sia tutto un incubo, non posso credere a ciò che è accaduto: questa è una sconfitta che peserà, e' una cosa ...Il tecnico del City non è l’unico europeo che piace: in corsa ci sono anche i portoghesi Jorge Jesus e Abel Ferreira. Le lacrime e il dolore di Neymar: «Se vado avanti con la Seleçao Non lo so. A bot ...