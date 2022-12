(Di sabato 10 dicembre 2022) Bergamo. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un residente, che si lamenta per l’utilizzo deia motore da parte degli addetti alla pulizia delle strade durante le ore notturne. Vi scrivo questa lettera per portare alla vostra attenzione un problema che credo possa riguardare buona parte dei Bergamaschi che hanno le proprie camere da letto su strade che sono oggetto di pulizia notturna con l’utilizzo dia motore. Gli addetti ai lavori che operano nel cuore dellaper pulire le strade della nostra città, utilizzano (credo loro malgrado) deia motore che fanno un rumore insopportabile per spostare le foglie ed altra piccola immondizia nel centro della strada per poi essere raccolta da un mezzo meccanico. Un frastuono talmente potente che obbliga gli operatori ecologici ad indossare ...

BergamoNews.it

I soccorritori hanno utilizzatoe aspiratori per rimuovere i gas dalla miniera per ... A quasi un chilometroterra, dove si estraeva carbone a ciclo continuo, in quel momento c'erano ......domanda per questo tipo di pezzi e alla Altar vennero formati buonispecializzati in questo tipo di produzioni. La fabbrica giunse ad impiegare 90 dipendenti ed ebbe un buon sviluppo... “Soffiatori sotto le finestre in piena notte, un disagio per chi vuole dormire”