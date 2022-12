Scherma | GP Orleans sciabola | Luca Curatoli si ferma in semifinale ed è terzo | vittoria per Aron Szilagyi

(Di sabato 10 dicembre 2022) Siinil cammino dial Grand Prix Nuoma di. Dopo il secondo posto dello scorso anno, lotore napoletano torna sul podio con un prestigiosoposto in uno degli appuntamenti più importanti di questo periodo che porterà al momento della qualificazione olimpica. Dopo aver battuto Piotr Szczepanik, Francesco Bonsanto, Yousef Al Shamlan e Iulian Teodosiu, l’azzurro ha dovuto arrendersi al georgiano Sandro Bazadze, alla seconda finale in altrettanti appuntamenti stagionali. Mai veramente competitivo nell’assalto,è stato battuto col punteggio di 15-6. Nell’altrail tre volte Campione Olimpicosbriga rapidamente la pratica ...

Si è fermata invece agli ottavi di finale la strada di Luigi Samele, Riccardo Nuccio e Giovanni Repetti . Per i tre schermidori azzurri, un torneo comunque ben disputato, venendo eliminati solo da ...Si è fermato ai 32esimi di finale invece il torneo di Rossella Gregorio e Michela Battiston , forse le due atlete più attese alla viglia per la squadra azzurra. La prima è stata eliminata per 15 - 11 ... Scherma, GP Orleans sciabola: Luca Curatoli è in semifinale! Ora l'ostacolo Sandro Bazadze Nella capitale giapponese, dove la scherma è tornata a distanza di un anno e mezzo dai Giochi Olimpici “slittati” nel 2021, l’Italia vantava già qualificati al tabellone principale di domani con ...Domani alle ore 9 inizieranno gli assalti a Belgrado, alle 12:20 anche a Orleans. Sono dieci gli azzurri promossi alla fase clou della gara individuale della Coppa del Mondo di fioretto maschile a ...