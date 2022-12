(Di sabato 10 dicembre 2022) Leggo con grande interesse del felice tentativo di una giovane azienda di San Floro, in provincia di Catanzaro , di riprendere l'allevamento del baco daa scopo commerciale . Non posso che ...

CityNow

Non posso che esserne felice, stante il fatto che le testate giornalistiche hanno subito evidenziato l'interesse di un a grande azienda del settore per laeffettuata da questa giovane ...MILANO " "L'Europa ha esportato oltre il 60% delladi automotive nel mondo. E' il più grande esportatore mondiale ma negli ultimi dieci anni ha perso questa leadership economica". Lo ha detto Marco Saltalamacchia, presidente del Gruppo ... Reggio e la produzione della seta, Arillotta: 'Creiamo un distretto' La seta “Reggina” costitutiva lo standard qualitativo per le sete d’Europa. La migliore veniva prodotta a Sambatello ...“Leggo con grande interesse del felice tentativo di una giovane azienda di San Floro, in provincia di Catanzaro, di riprendere l’allevamento del baco da seta a scopo commerciale. Non posso che esserne ...