Programmi TV di stasera | sabato 10 dicembre 2022 Su Rai3 il quarto ‘pezzo facile’ di Mattia Torre

(Di sabato 10 dicembre 2022) 456 - Sei Pezzi Facili Rai1, ore 19.45: Mondiali Qatar– Inghilterra-Francia Calcio. Le due Nazionali si sfidano nel derby della Manica. Inghilterra e Francia si trovano nei quarti di finale dei Mondiali, pronte a duellare per un posto in semifinale. Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Rai2, ore 21.20: Blue Bloods Serie Tv. 12×13 Ladri di libri: Un poliziotto viene aggredito brutalmente in un quartiere malfamato, la moglie chiede a Frank di rendergli onore, ma Frank intuisce che c’è qualcosa che non va. Eddie e Badillo indagano su un furto di libri rari. 12×14 La scelta di Eddie: Baez trascina Danny ad assistere allo show di una conduttrice di cui lei è fan. La donna si sente male e muore sotto i loro occhi. L’autopsia rivela che la morte è stata causata da una reazione allergica., ore 22.00: Sei Pezzi Facili – Il Teatro ...

su Rai 1 alle 21.25 Il campione Valerio Fioretti (Stefano Accorsi, 51), insegnante disoccupato, riceve dalla squadra della Roma l'incarico di ...Guida tv di lunedì 12 dicembre: idella sera Rai 1 18:45 - L'eredita' - Sfida al Campione ... IT 19:52 - TEMPESTA D'AMORE - 208 - PARTE 3 - 1aTV 20:30 -ITALIA 21:20 - QUARTA ...Pronti ad iniziare la settimana con una selezione di film da guardare in Tv La redazione di LiveUnicr proponi alcuni film in programma stasera in televisione.Il comitato promotore per la candidatura al Consiglio regionale del Lazio di Enrico Tiero, vice portavoce regionale di Fratelli d'Italia, ha organizzato per oggi lunedì 12 dicembre alle ore 19:30 un i ...