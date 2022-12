Natale 2022 | i modi più eclettici e i colori ideali per addobbare la casa

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 10 dicembre 2022) Life&People.it Addobbi, ghirlande e lucine stanno già ricoprendo tutti gli angoli delle case vestite a festa per questo, ormai imminente. Le novità e le tendenze del momento si mescolano a tradizione e innovazione, adattandosi perfettamente a diversi stili di abitazione diventando tutt’uno con il design e l’arredamento con un tocco in più che rende il proprio appartamento ancora più cozy. Mentre in tanti hanno dato sfogo alla creatività addobbando la, per chi non ha ancora trovato il tempo di immergersi nello spirito del periodo tante possibilità per stupire reinterpretando i classici natalizi o anche per coloro che non rinunciano mai alla storicità di questa festa rievocandone gli aspetti più tipici. Rosso e oro una tradizione eterna Che sia per l’unione tra le classiche palline natalizie o negli adorni che ...