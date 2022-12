Monreale | Piero Faraci | una vita tra volontariato e solidarietà

(Di sabato 10 dicembre 2022)– Il suo nome è, 45 anni,se doc.è un punto di riferimento per tutta la comunità. Possiede un animo gentile, un cuore puro e sincero, è generoso ed altruista. Dal 2016, dopo aver sconfitto una malattia subdola, ossia un tumore al cervello,si è dedicato al suo territorio e ai suoi concittadini. Prima della malattia,era impiegato come muratore presso una ditta edile. Dopo un paio d’anni ha percepito il reddito di cittadinanza. “Ciò mi ha permesso di spendermi ancora di più sul territorio. Ilè molto importante per la società in cui viviamo”. Inizialmente ha creato dei gruppi facebook per dar voce a coloro che hanno bisogno. Centinaia di interventi effettuati nel territorio ...

