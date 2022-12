LIVE Sci di fondo | 10 km Beitostølen 2022 in DIRETTA | dalle 10 | 00 al via le donne

(Di sabato 10 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:43 Ac’è speranza per tanti: per l’Italia di ottenere buoni risultati dopo il miracolo Mocellini di ieri, per gli scandinavi e le scandinave di sovvertire parecchie gerarchie. 9:40 Buona giornata a tutti e benvenuti a questache ci porta sulle nevi di. Il secondo posto di Mocellini ieri Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel secondo giorno di competizioni a. Si va in scena oggi nelle due 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli che costituiscono la fase di mezzo del terzo weekend di Coppa del Mondo di sci di. L’Italia giunge a questo appuntamento dopo aver visto di nuovo ...

Ci saranno inoltre le Finali del Grand Prix di pattinaggio artistico e l'IBU Junior Cup di biathlon . OA Sport vi propone la direttatestuale degli sport invernali : tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 10 dicembre 2022 , con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ...OA Sport vi proporrà le DIRETTEscritte delle due manche non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Coppa del Mondo dialpino 2022 - 2023.SCI ALPINO - Segui la DIRETTA SCRITTA del gigante maschile di Val d'Isere e del gigante femminile in scena a Sestriere. Riflettori puntati sul campione Marco Od ...La diretta testuale del gigante maschile della Val d'Isere, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino.