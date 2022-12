ilmessaggero.it

...dalla Farmacopea ufficiale [2] in sede di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in... sempre che ne esista più di una; il numero di confezioni totali; ilfiscale del paziente [6] ...... il presidente della Camera didelle Marche, Gino Sabatini, ed il direttore generale ... Serve un lavoro importante suldegli appalti pubblici: con tale livello di burocrazia non ... Commercio, un codice per tutelare chi compra: sconti senza trucchi e stop alle false recensioni anche a seguito dell’intensificazione disposta dal Comando Provinciale di Milano del controllo economico del territorio, diretto a contrastare ogni forma di illegalità ...Una donna è stata tratta in arresto per furto aggravato, essendosi appropriata di vari indumenti per un valore di circa duecento euro. Nello specifico personale dell’Ufficio Volanti, a seguito di segn ...