VIDEO Matri e la sua collezione di vini | ecco il divieto alla Nargi!

Pianeta Milan

Un siparietto tutto da ridere tra Alessandroe Federica Nargi. L'ex giocatore della Juventus vieta alla compagna di avvicinarsi alla sua ..."Tutti a letto", scrive Federica nel. A portare le bimbe nella loro cameretta, già pronte con il pigiama, è proprio Alessandro, che se ne carica una sulla schiena e una sul davanti, all'... Matri e la collezione di vini: il divieto imposto alla Nargi | VIDEO In forma smagliante come sempre accompagnata dalla solita immancabile simpatia: torna alla carica Federica Nargi con un video ...Federica Nargi manda in delirio gli ammiratori del web con un balletto super seducente, la showgirl resta solo in intimo ...