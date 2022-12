Ultime Notizie – Europarlamento | corruzione dal Qatar | 4 fermi tra cui ex deputato Panzeri

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Quattro persone, tra cui l’ex europarlamentare italiano del gruppo dei Socialisti e democratici (S&D) Antonioe il segretario generale della Confederazione internazionale dei sindacati (Ituc) Luca Visentini, sono state fermate nell’ambito di un’inchiesta della magistratura belga su un’organizzazione criminale “infiltrata nel cuore del Parlamento europeo e sospettata di ingerenza nella politica Ue e dida parte del“. Lo rivelano i giornali ‘Le Soir’ e ‘Knack’, secondo cui questa mattina “la polizia giudiziaria federale ha condotto 14 perquisizioni in diversi comuni di Bruxelles, in particolare a Ixelles, Schaerbeek, Crainhem, Forest”. “Le perquisizioni – fa sapere la procura di Bruxelles – sono state effettuate nell’ambito di un’ampia indagine su presunte organizzazioni criminali, ...

