Traffico Roma del 09-12-2022 ore 15 | 30

(Di venerdì 9 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione si rallenta persul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatina e Tuscolana coda sulla tangenziale per un incidente avvenuto tra di Francia & via dei Campi Sportivi in direzione San Giovanni La polizia locale Ci Segnala la presenza di incidenti in via Prenestina e prossimità di via dei Ciclamini e sulla Cristoforo Colombo all’altezza di Viale dell’Oceano Atlanticorallentato sita in coda in via Appia Nuova 3 a via Appia Pignatelli via del Casale Rotondo perché si dirige in direzione del raccordo anulare e fino alle 17 di oggi lavori di potatura e né via di Trigoria chiusa altra la Pontina è via Arena e proseguono i lavori di pulizia in piazza dell’esquilino con la strada chiusa tra via Cavour e via Agostino Depretis E ...