Totti e Noemi | lite e lacrime al ristorante | cos’è accaduto tra i due

Prima lite per FrancescoBocchi Sembrerebbe proprio di sì, guardando gli scatti di Diva e Donna . I due, che nelle settimane scorse, sono sempre stati ripresi innamorati e mano nella mano, avrebbero avuto una ...litigio pubblico: secondo quanto riporta Diva e Donna, la coppia ha avuto una pesante discussione. Tuttavia, c'è L'articololitigio pubblico Lei scoppia in lacrime al ...Volti scuri, gesti animati e sembra anche qualche lacrima. È il menu di Francesco Totti e Noemi Bocchi l'altra sera in un ristorante di Roma. La coppia è stata immortalata… Leggi ...Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno scelto la casa in cui vivere insieme. Si tratta di un appartamento con attico e super attico in un palazzo a Roma nord. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto ...