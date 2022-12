The Witcher | la showrunner risponde a chi la critica sostenendo non ami i romanzi e i videogiochi

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ladi The, Lauren S. Hissrich, ha volutore alle critiche di chi sostiene non ami ie ialla base della serie Netflix. Ladi Theha risposto alle critiche di chi, su Instagram, sostiene che non sia una fan deidi Andrzej Sapkowski e dei. Lauren S. Hissrich ha voluto chiarire la situazione, resa ancora più complicata dall'addio di Henry Cavill e dalla dichiarazione di Beau DeMayo, che aveva fatto parte del team degli autori. Lo sceneggiatore ha infatti sostenuto che alcuni suoi colleghi del team di Theprendessero in giro apertamente il materiale alla base del progetto. Lauren ha ora chiarito: "Penso che se abbiate visto ...

