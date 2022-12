Serie B | giornata 16 | tornano a vincere Bari e Ternana

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il Frosinone vince lo scontro diretto con la Reggina nella16 diB e vola a +6 sul secondo posto., Genoa e, colpo del Benevento a Parma mentre il Pisa aggancia la zona playoff. Brescia fermato sul pareggio a Cosenza.B,16: Reggina-Frosinone 0-3, Genoa-Südtirol 2-0, Cittadella-0-3 Il Frosinone si aggiudica il big match dicontro la Reggina, sconfitta 0-3 a casa sua. Nono risultato utile consecutivo per i ciociari, sempre più leader del campionato. Vantaggio al 34’ di Mulattieri che scippa il pallone a Camporese, salta il portiere in uscita fuori dall’area di rigore e segna a porta vuota. Al 50’ raddoppia Insigne con una gran conclusione ...

... importante innesto l'organico della Nuova Sondrio Calcio alla vigilia dell'ultimadel ... Luis Carlos ha giocato in squadre di Tercera Division spagnola, campionato equiparabile allaD ...... la suapiù lunga da ottobre. L'indice di mercato generale ha guadagnato lo 0,75% e il Dow lo 0,55%. Il Nasdaq ha avuto la migliore performance della, in rialzo dell1,13%. [themoneytizer id="99064-6] La 11ª giornata di Serie B Lazio Women–Trento Calcio Femminile, in programma domenica 11 dicembre 2022 alle ore 13:00 al Centro Sportivo Mirko Fersini di Formello, sarà di ...