Polizze RCA | in crescita le richieste per le assicurazioni online

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La digitalizzazione del settore assicurativo permette di trovare tante soluzioni interessanti per leauto e moto, soprattutto da parte delle aziende che operano nell’ambito dell’insurtech. In particolare, l’aumento delledelleRCAè legato soprattutto alla semplicità di questi prodotti assicurativi, coperture facili da gestire in modo 100% digitale. D’altronde, secondo l’Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, in Italia l’insurtech continua a crescere, con investimenti raddoppiati nelle startup del settore tra il 2020 e il 2021, passati da 5 a 10 milioni di euro. Nel dettaglio, l’Italian Insurtech Association (IIA) stima che entro il 2030 l’80% dellesarà gestito tramite piattaforme digitali, confermandosi ...

Il Denaro

