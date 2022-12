Lazio – Lupi aderisce al gruppo Civica Zingaretti

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 dicembre 2022) – Benvenuto della capoBonafoni – “Questa mattina – comunica la consigliera regionale Marta Bonafoni (nella foto) – il consigliere Simoneha comunicato la scelta di entrare a far parte delconsiliare Lista. “Il contributo cheporterà, in quest’ultima fase di legislatura e in vista delle prossime regionali, sarà determinante per la coalizione progressista,ed ecologista regionale. “Si rafforza così, anche in Pisana, il lavoro portato avanti in questi anni nei territori e che ha coinvolto amministratori e amministratrici in tutte le province; un percorso collettivo ora a disposizione della coalizione in vista della nuova sfida che siamo chiamati ad affrontare nel. “Al consigliere ...