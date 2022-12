La Pallamano Benevento ospita l’Endas Capua | c’è il rientro di La Peccerella

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ tempo di tornare in campo per lache domani alle ore 18.30 ospiterà al Pala Valentino Ferrara (porte chiuse)a tre settimane dalla vittoria in trasferta nel derby con l’Handball Club Sannio ottenuta con ampio margine (35-25) nonostante numerose assenze. Andrea Sangiuolo per l’appuntamento con la compaginena dovrà fare a meno dello squalificato Mattia Marro ma potrà contare suldell’ala destra Roberto La. Il classe 2005 ha saltato le prime giornate ma è pronto a dare il suo contributo: “I miei compagni hanno fatto molto bene in questo avvio, proverò a fare la mia parte indipendentemente dai minuti che mi verranno concessi, sono a completa disposizione di mister Sangiuolo”. Il ...

