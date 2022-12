“Ho ucciso io mio padre” Paolo Eletti | confessa il figlio | ex concorrente de L’Eredità

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 dicembre 2022)a martellate, il. Si è risolto con una confessione il giallo dell’uomo di 58 annia San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia, il 24 aprile del 2021. IlMarco, unico imputato, ha chiesto di poter parlare di fronte al giudice Cristina Beretti e alla giuria popolare: “Devo ammettere sia a voi sia a me stesso, le responsabilità che ho sull’accaduto” sono state le sue parole. Il 33enne, che in passato aveva anche partecipato al quiz show di Rai 1 “”, ha ammesso di essere il responsabile dell’omicidio di. A questo punto è probabile che il processo si svolga in modo molto più celere. In tutto sono stati 140 i testimoni ammessi, 80 della ...