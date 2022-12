Falso in bilancio | pizzini | aggiotaggio | il caso Juventus scuote ancora il modello Elkann

Leggi su tpi

(Di venerdì 9 dicembre 2022) L’inchiesta giudiziaria che ha travolto lapuò essere raccontata e analizzata come uno dei tanti scandali che ripetutamente investono il mondo del calcio, dove la trasparenza dei conti e la correttezza dei bilanci sono obiettivi dichiarati e mai raggiunti. Si può sorridere amaramente davanti alle intercettazioni di manager e consulenti, all’invenzione di neologismi (come «supercazzolare» la Consob), alla sfrontatezza degli amministratori che, con la complicità di club compiacenti, creano plusvalenze per circa 170 milioni di euro in tre anni per mettere artificialmente in equilibrio il. Magari i più ingenui si possono scandalizzare per la nota ufficiale con la quale Andrea Agnelli, presidente dimissionario dellaquotata in Borsa, annunciava l’accordo con i suoi calciatori per la rinuncia a quattro mensilità di ...