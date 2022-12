El Kaouakibi squalificato per un turno | salgono a quattro i giallorossi diffidati

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ giunta scontata e prevedibile la squalifica per il difensore giallorosso Eldopo il cartellino rosso rimediato nel corso del match con il Parma per un fallo tanto eccessvio quanto evitabile. L’ex Pordenone, quindi, non sarà a disposizione di mister Cannavaro per la gara di domenica contro il Cittadella, il suo ritorno nei ranghi è previsto per la trasferta di Modena del prossimo 18 dicembre. Il Benevento, inoltre, dovrà fare attenzioni ai cartellini gialli persuoi atleti. Infatti, dopo Schiattarella, Foulon e Leverbe si è aggiunto anche il greco Koutsoupias all’elenco deiche al prossimo giallo verranno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

