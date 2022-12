Caso Portanova | Procura Figc apre inchiesta per “valutare eventuali iniziative”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Come fa sapere l’Ansa, ladellaha aperto un procedimento nei confronti di Manolo, il calciatore del Genoa condannato in primo grado per stupro di gruppo a sei anni di carcere. Lafederale, diretta da Giuseppe Chiné, ha richiesto al Tribunale di Siena gli atti processuali, in modo tale daogni iniziativa da parte della giustizia sportiva. Ricordiamo che il giocatore è stato regolarmente convocato ieri, ma mandato in tribuna, nella sfida del Grifone contro il Sudtirol. SportFace.

