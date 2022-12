Yogurt | infezioni dell' intestino e pressione arteriosa | ecco tutte le sue proprietà

(Di giovedì 8 dicembre 2022) È ricco di probiotici, ovvero i fermenti lattici vivi. È uno dei segreti, che fa tanto bene al nostro organismo. È ricco di minerali, vitamine, proteine, carboidrati e grassi, di quelli buoni. Il suo consumo facilita la digestione, aiuta la flora batterica e previene le, rafforza il sistema immunitario, previene l'osteoporosi, aiuta a regolare la, e, se magro, aiuta pure la linea. È un ottimo spuntino, bianco o arricchito con miele, cereali e frutta, anche secca. In cucina si presta per ricette dolci e salate. Se avanza, si può utilizzare come maschera per il viso o come impacco per i capelli. Con l'aggiunta di olio aiuta la pellee mani e a lenire le scottature. Ma occhio all'etichetta. Ai ...

