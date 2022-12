X Factor 2022 vincitore | chi ha vinto la finale del talent di Sky

(Di giovedì 8 dicembre 2022) , 8 dicembre Chi è ildi X? Ladelmusicale di Sky è in programma oggi, 8 dicembre, dalle ore 21.15 su Sky Uno e Tv8. I cantanti finalisti sono Beatrice Quinta, LINDA, SANTI FRANCESI e Tropea. Chi ha? Ildi Xè… In aggiornamento X: come si vota Ma come si vota per i cantanti in gara alladi X? Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito: WEB: accedendo al sito x.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure ...

...è dispiaciuto non aver messo gli avvocati da piccola per avere dei soldi da quella canzone - aveva peraltro aggiunto ironica Ambra in occasione della conferenza stampa di presentazione di X- ...Beatrice Quinta, LINDA, SANTI FRANCESI e Tropea. Chi sarà il vincitore di XSaranno loro a gareggiare su uno dei più importanti palchi per la musica in Italia, l'ambitissimo Mediolanum Forum di Assago, per l'ultimo scontro di questa edizione. LE MANCHE La serata ...X Factor 2022 finale, eliminati: chi è stato eliminato oggi, giovedì 8 dicembre, dopo la finale Live. Concorrenti, cantanti, vincitore ...