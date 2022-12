Scaloni attacca i giornalisti | «Siete qui per l’Argentina o per l’Olanda?»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Il Ct delLionelsi è infuriato dopo che le notizie sulla squadra sono trapelate prima dello scontro nei quarti di finale della Coppa del Mondo con. Alla vigilia della partita contro l’Australia vinta dalla compagine di, i resoconti dei media suggerivano che Rodrigo De Paul fosse in dubbio dopo aver riportato un infortunio muscolare durante l’allenamento. Tuttavia, il presunto infortunio subito da De Paul è avvenuto mercoledì a porte chiuse, lasciandofurioso dopo la domanda sul giocatore in conferenza. «Perché mi chiede della situazione di De Paul?», aveva chiestoainella conferenza stampa pre-partita di venerdì, come riportato dal quotidiano argentino Ole . «Perché ho fatto degli studi e non ha dato ...