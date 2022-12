Nell’armadio una valigetta con una pistola | 21enne denunciato

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUnè statoperché trovato in possesso die cartucce nella sua abitazione a Ercolano (Napoli). Nel corso di un controllo, gli agenti del Commissariato di Portici–Ercolano hanno trovato, nascosta in un armadio, unacontenente unaa salve calibro 9, priva di tappo rosso, e trentanove cartucce dello stesso calibro. Inoltre, hanno accertato che il, il 5 dicembre a Torre del Greco (Napoli) per provarla aveva esploso tre colpi in aria per poi rientrare nel proprio domicilio. L’uomo è statoper porto di armi od oggetti atti ad offendere e spari in luogo pubblico. L'articolo proviene da Anteprima24.it.