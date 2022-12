LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano 39-53 | Eurolega basket in DIRETTA | pioggia di triple dei meneghini | padroni di casa in difficoltà

(Di giovedì 8 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48-57 Ponitka punisce la difesa meneghina con la tripla, per il -9: i greci cavalcano l’onda, con Messina che deve fermare il gioco chiamando time-out. 45-57 Tripla di Paris Lee, -12! 42-57 Schiacciata di Kyle Hines in contropiede:tiene a distanza di sicurezza gli avversari! 42-55 Altri due punti per il polacco, che tiene i suoi a galla. 40-55 Piazzato di Hines, conche aggiorna il massimo vantaggio a +15! 40-53 1/2 per Ponitka ai liberi, ilprova a rientrare. 39-53 MITROU-LOOOONG: TRIPLAAAAAA 39-50 Williams sfrutta il tabellone e segna! 37-50 SCHIACCIATA DI DAVIES:E’ “ON FIRE”! TIME-OUT. 37-48 ANCORA LUWAWU-CABARROT: MANO CALDISSIMA DA TRE, SULLA ...

OA Sport , infine, vi fornirà la direttascritta , per non farvi perdere nemmeno un attimo di questo grande match di Eurolega! EUROLEGA 2022 - 2023 BASKET,ATENE - OLIMPIA MILANO: ...Ilcerca la terza vittoria in fila, dopo aver battuto la Virtus Bologna " di scena domani ad Atene contro l'Olympiacos Pireo " e lo Zalgiris Kaunas , issandosi così al decimo posto in ...La partita di OAKA contro un Panathinaikos reduce da tre vittorie consecutive potrebbe servire per dare una scossa e risollevare gli animi della squadra allenata da coach Ettore ...La diretta live di Panathinaikos-Olimpia Milano, sfida valida come dodicesima giornata dell'Eurolega 2022/2023 di basket ...