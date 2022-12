Immacolata | il Papa piange in piazza di Spagna mentre prega per l’Ucraina

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Roma – Lacrime copiose scendono sul volto diFrancesco, tornato indiper il tradizionale omaggio all’. Nella lunga preghiera rivolta alla Vergine, non manca il pensiero al. “Avrei voluto portarti il grazie del popolo ucraino…” e invece la guerra continua a infuriare alle porte dell’Europa. E Francesco, con la voce rotta dall’emozione, si ferma. La preghiera si interrompe e lui inizia are. Lacrime di dolore per le notizie che quotidianamente arrivano dal fronte. Poi,la folla lo applaude, riprende la sua preghiera: “Vergine, avrei voluto oggiportarti il ringraziamento del popolo ucraino per la pace che da tempo chiediamo al Signore. Invece devo ancora presentarti la supplica dei bambini, ...

