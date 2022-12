Guida e vai con sicurezza | le autoscuole di Benevento parte attiva

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiUn progetto rivoluzionario e ambizioso che si pone lo sfidante obiettivo di rendere i corsi disicura obbligatori all’interno del percorso formativo per il conseguimento della patente. È questa la visione die Vai che a gennaio 2022 ha dato vita ae Vai con, la prima realtà sul territorio italiano che ha coinvolto in pochi mesi più di 100, abilitato più di 100 istruttori die portando circa 1000 allievi a vivere in prima persona l’esperienza di unasicura, imparando a gestire i pericoli che potrebbero trovarsi allada neopatentati.“Lastradale dev’essere un valore garantito e tutelato in cui tutti dobbiamo credere, non solo a parole”, queste ...