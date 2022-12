Diritto all’oblio su Google | cos’è e come cambia con la nuova sentenza

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 8 dicembre 2022) La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito chedovrà eliminare i risultati di ricerca delle persone che abitano nei Paesi comunitari qualora queste possano dimostrare che le informazioni fornite dal motore di ricerca siano sbagliate. L’ente ha sottolineato nellache per ilnon solo è valido il principe della manifesta scorrettezza dei dati, ma che sarà necessario deindicizzarli anche qualora non dovessero essere aggiornati o dovessero essere imbarazzanti per l’individuo che ne chiede la cancellazione. La normativa che riguarda il trattamento dei dati personali nei 27 Paesi membri prevede infatti ildei cittadini di riappropriarsi di ciò che appare se viene cercato il proprio nome online, ma spesso si scontra con la libertà di stampa e con il ...