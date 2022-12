Calcio | Mondiali 2022 Rabiot | “È il mio miglior momento della carriera Con Deschamps sempre ottimo rapporto”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) La Francia è Campione del Mondo in carica ed è determinata a fare un bis Mondiale consecutivo che è riuscito solo due volte nella storia: all’Italia nel 1934 e nel 1938 e al Brasile nel 1958 e 1962. Les Bleus affronteranno l’Inghilterra sabato sera in una sfida tutta in salsa europea da non perdere tra due superpotenze delmondiale. Adrien, centrocampistaJuventus e fin qua uno dei protagonistiFrancia, ha parlato delche sta vivendo nella suain conferenza stampa: “Sto vivendo unperiodo da diversi mesi alla Juve e in questo Mondiale. Viene anche con il fatto che sono cresciuto, sono maturato. Anche il mioè cresciuto. Questo è senza dubbio ilperiodo ...

