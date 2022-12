Basket | Eurolega 2022-2023 | trasferta greca contro l’Olympiacos Pireo per la Virtus Bologna con un Teodosic in più Serve una reazione alle V-nere

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Impegno delicato per lain, che domani sera affronterà ad Atene i greci delper la dodicesima giornata della regular season. I bianconeri hanno bisogno di fare risultato pieno per non perdere troppo terreno dmigliori otto in ottica play-off, nonostante la stagione sia comunque ancora lunga., EuroCup: Brescia prima rimonta e poi cade nel finaleil Lietkabelis Nell’ultimo turno disputato la squadra di Sergio Scariolo è uscita sconfitta dal confrontola Stella Rossa di Belgrado, che ha piazzato la zampata decisiva nella ripresa aggiudicandosi il match per 83-74. Ci sono però buone notizie per l’natore bresciano, perché il board ...

