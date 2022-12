Tony Khan | “Ecco quando William Regal mi ha chiesto di andare via”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) A tenere banco negli ultimi giorni c’è la situazione di, ormai ex AEW che a brevissimo dovrebbe far ritorno a quel di Stamford, in WWE. L’ex campione Interconinentale era infatti sbarcato in AEW lo scorso marzo e fin da subito era diventato un membro molto importante della programmazione della compagnia, fondando il Blackpool Combat Club e presenziando spesso nei main event della promotion. L’ascesa al trono di Triple H e diverse questioni nel backstage, hanno fatto sì che l’inglese decidesse di non rinnovare il contratto e di abbandonare la federazione che lo aveva accolto solo qualche mese fa. Le parole di, presidente dell’AEW, ha parlato della situazione durante la conferenza stampa dedicata a ROH Final Battle, rivelando che...

