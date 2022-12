“Resta dove sei” GF Vip 7 | Attilio Romita | la compagna ‘lo molla’ Ha visto tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Al GF Vip 7 sta nascendo un’altra coppia. Parliamo die Sarah Altobello. Sembra proprio che il giornalista non sia rimasto immune alla bellezza della donna e di essere alquanto attratto. Anche lei, in principio, aveva confessato di essere attratta un bel po’ dal fascino del giornalista. E adesso? Diciamo subito che tra i due non è successo nulla (ancora) ma il poverosta facendo una grande fatica.è senza dubbio uno dei papabili vincitori di questa edizione del GF Vip e in tanti hanno sempre scherzato con lui su questa cosa. Come dicevamo, la Altobello ha sempre fatto molti complimenti adin queste settimane. Naturalmente l’uomo ha sempre ringraziato rispondendo di essere lusingato, ma che a casa aveva la donna della sua vita che lo attendeva. Poi ieri il colpo ...