Renzi e la prof del video dell’Autogrill indagata | «Potrei ritirare la querela ma a questa storia non credo»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ieri Matteoha annunciato che porterà Il Fatto Quotidiano in tribunale per un articolo sul segreto del Copasir. Oggi il leader di Italia Viva rilascia un’intervista proprio al giornale di Travaglio in cui parla del filmato che lo ritrae in Autogrill mentre parla con l’ex 007 Marco Mancini. E dice che se a girarlo è stata davvero unaessoressa potrebbe rimettere la. Nel colloquio con Valeria Pacelli e Marco Lillo si parte proprio dall’indagine nei confronti della docente aperta a Roma. Nella quale si contesta il reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente secondo l’articolo 617 septies del Codice Penale. «Io non ho denunciato per quel tipo di reato e se alla fine del dibattito sull’udienza preliminare restasse davvero solo quella contestazione io mi riservo di fare valutazioni. Perché quel tipo di reato ...