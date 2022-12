Prioritizzare | come far valere al massimo ogni tua ora grazie ai dati!

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Lavorare sempre in urgenza, anche su attività importanti, è un vizio che affligge la maggior parte degli imprenditori e delle aziende in generale. Ma d'altronde, non è una novità che il tempo sia una risorsa preziosa e allo stesso tempo scarsa, in particolare nel business! Il problema è che lavorando sempre in urgenza si toglie spazio alle attività che valgono di più: quelle non urgenti ma importanti. Ossia tutte quelle attività che vanno quindi pianificate, e che, proprio per questo motivo, sono di solito le più procrastinate. Insomma, si parla di attività che “valgono 1000” e che avranno un impatto sulla performance aziendale nel medio-lungo termine. Macapire quali sono le attività da dovere a cui dedicare maggior tempo? Ad oggi, esistono diversi modi ma l'unico davvero efficace è quello Data Driven, ossia guidato dai dati. Gli ...