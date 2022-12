Agenzia ANSA

Da questa mattina i sopravvissuti a bordo della Geo Barents non sono più 254, ma 255. Alle 11:31 Fatima ha dato alla luce il piccolo Ali. Lo fa sapere Medici senza frontiere. La donna era stata ......Comune si è infatti candidato ad ottenere i contributi con i quali è stata rifinanziata la Legge regionale dell'amministrazione Bresso sulin anonimato. ' Alcune donne, in particolare, ... Migranti: parto sulla Geo Barents, è nato il piccolo Alì - Ultima Ora Parto a bordo della Geo Barents, la nave della Ong Medici Senza Frontiere: questa mattina Fatima ha partorito il piccolo Ali ...Da questa mattina i sopravvissuti a bordo della Geo Barents non sono più 254, ma 255. Alle 11:31 Fatima ha dato alla luce il piccolo Ali. Lo fa sapere Medici senza frontiere. (ANSA) ...