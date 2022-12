Maxi blitz in Germania | “Sventato un golpe a Berlino”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Undella polizia tedesca in varie zone della, ma anche in Austria e in Italia, ha consentito di bloccare sul nascere un tentativo di colpo di stato. Sono 25 gli arrestati. Secondo le accuse, si tratta di una banda di estremisti di destra, pronti ad assaltare il Bundestag, ossia il Parlamento federale. All’alba del 7 dicembre i reparti speciali delle forze di sicurezza hanno fatto irruzione in diverse località del paese arrestando complessivamente 25 membri di un “gruppo terroristico” di estrema destra. Si sarebbe trattato di unpreventivo perché gli inquirenti sospettano che esponenti della banda armata fossero sul punto di pianificare un attacco al Parlamento. Lo hanno dichiarato i procuratori federali in un comunicato ufficiale. Polizia in azione contro la banda dei presunti golpisti in ...

Quotidiano online

TREVISO - È stato bloccato domenica all'aeroporto Canova di Treviso. Stava per fuggire, dopo aver commesso un furto nella Marca , imbarcandosi su un volo per Bruxelles . Tappa intermedia per arrivare ...... il broker della droga e amante dell'arte arrestato a Dubaiin villa a Dubai, arrestato il ... tra questi si ricorda il- sequestro di 1.330 chili di cocaina avvenuto a Parigi il 20 ... Maxi blitz contro la 'ndrangheta a Linz in Austria L'operazione scattata ieri sera ha visto impegnati 120 tra poliziotti e carabinieri in numerose perquisizioni sulla base di una rogatoria internazionale chiesta dalla Procura di Catanzaro ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...