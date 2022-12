Juve | Rabiot sul futuro | «La Premier è un campionato che mi attrae»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Adrien, centrocampista francese in scadenza con lail prossimo giugno, ha parlato così del suo possibileAdrienè tornato a parlare del suoin conferenza stampa. Il giocatore dellantus, in scadenza di contratto a giugno, ha parlato così. LE PAROLE – «LaLeague mi. Ho sempre detto che mi piacerebbe giocare lì. Se sarà alla fine del mio contratto con la? Non lo so. Non ho una squadra preferita in Inghilterra, nessuna squadra dove mi piacerebbe necessariamente giocare». L'articolo proviene da Calcio News 24.