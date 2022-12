Ischia | oggi i primi due funerali e lutto cittadino sull’isola

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Nessuna cerimonia solenne per le vittime della frana avvenuta a Casamicciola,d’lo scorso 26 novembre.nei sei comuni dell’isola diin occasione deidi due delle 12 vittime della frana dello scorso 26 novembre a Casamicciola. Bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici e scuole chiuse a Lacco

e' lutto cittadino a Lacco Ameno, uno dei 6 comuni dell'isola di, dove nella chiesa di Santa Maria delle Grazie si celebreranno i funerali di Eleonora Serravalle e del compagno Salvatore ...i funerali di Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo Nei prossimi giorni si terranno anche gli altri funerali, tutti in forma privata , secondo quanto annunciato da una dei parenti ...Si annuncia come una giornata di tensione oltre che di dolore quella che è iniziata a Ischia oggi in occasione dei primi funerali delle vittime della frana di Casamicciola. Il familiari delle vittime ...Il disastro ambientale ad Ischia, con la frana devastante su Casamicciola, che ha provocato la morte di 12 persone, è visibile anche dallo spazio. Quanto accaduto lo scorso 26 ...