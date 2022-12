Genoa | Portanova si allena | domani la lista dei convocati

Il giorno dopo la sentenza di primo grado che lo ha condannato con il rito abbreviato a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo, il centrocampista delManoloha ripreso la sua attività allenandosi insieme ai compagni. Si è presentato al campo sportivo e ha regolarmente pres parte al lavoro agli ordini del nuovo tecnico rossoblù, ...Martedì 6 dicembreha chiesto e concesso un permesso dalper assistere al processo al tribunale di Siena e oggi è rientrato a Pegli per allenarsi agli ordini del nuovo tecnico Alberto ...Il giorno dopo la sentenza di primo grado che lo ha condannato con il rito abbreviato a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo, il centrocampista del Genoa Manolo Portanova ha ripreso la ...Il Genoa, come riporta La Repubblica, ha deciso di non sospendere il centrocampista Manolo Portanova. Nonostante sia arrivata la sentenza di primo grado al Tribunale di Siena per stupro di gruppo, il.