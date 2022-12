Gas | arriva la nuova stangata Non ci voleva proprio

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Si parla ancora dei prezzi del gas di novembre. In seguito a un calo delle tariffe che è stato registrato nel mese precedente. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per i clienti domestici che sono ancora nel mercato tutelato, ha reso notoquesto. Un calo dei prezzi che si è verificato nel mese di ottobre, ma in Italia il gas torna a essere più caro, per coloro che hanno il mercato tutelato. L’ARERA, infatti, ha reso noto che le tariffe aumentano di una percentuale relativa al 13,7%. Questo rincaro azzera in modo significativo quel calo dei prezzi annunciato precedentemente. Gas,la. Non ci(pixabay.com)A causa dei prezzi alle stelle, l’Autorità punta a eventuali ribassi di mercato. In sostanza sono ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

Una novità pensata per ridurre le emissioni diserra ma che interesserà per ora solo tre rotte invece delle otto inizialmente proposte dall'Eliseo per effetto dei diversi paletti introdotti da ...Di queste importazioni la metàdal medio oriente e la quota maggiore (il 17,1 per cento) ... QatarEnergy ha appena firmato un accordo di 27 anni per la fornitura dinaturale liquefatto alla ... Basilicata, dopo il bonus gas arriva l’aiuto ai non metanizzati. E Bardi annuncia: «L'aiuto vale mille euro a famiglia» Il prezzo del gas è destinato a scendere nelle prossime settimane, mentre per la benzina la situazione è stabile: cosa ci dicono le previsioni di Fitch e cosa succederà in Italia.La Commissione Europea ha dato il via libera alla proposta di legge avanzata da Parigi per vietare ai cittadini di prendere voli a corto raggio quando sia disponibile una linea ferroviaria alternativa ...